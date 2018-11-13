بيشة.. اختيار 4 مواقع لاحتضان أنماط السياحة الصحراوية

"الأكلبي": هناك مقومات طبيعية قابلة للتفعيل والاستفادة منها

اختارت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أربعة مواقع قابلة لاحتضان أنماط السياحة الصحراوية بمحافظة بيشة، حيث ستخضع لخطة تطوير لتفعيلها.

يأتي ذلك بالتعاون مع المحافظة وبلدياتها، ضمن الخطة التطويرية الشاملة للسياحة بالمحافظة، والتي اعتُمدت من قبل الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة، ودشّنها الأمير تركي بن طلال نائب أمير منطقة عسير خلال زيارته الأخيرة للمحافظة.

وقد باشر فريق مكلف من رئيس هيئة السياحة، يضمّ مدير إدارة البرامج والمنتجات السياحية بالهيئة فهد السبيعي ومهندسين مستشاريين في تطوير المواقع السياحية اجتماعاته بالمحافظة والبلديات.

وعقد أول اجتماع مع مديري الإدارات الحكومية في مقر المحافظة، برئاسة وكيل المحافظة المكلف سعيد ناصر الشهراني.

من جهته، قدّم وكيل المحافظة المكلف سعيد ناصر الشهراني شكره وشكر محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبره للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني برئاسة الأمير سلطان بن سلمان على دعمها المتواصل في تطوير السياحة المحلية للمحافظة ومراكزها التابعة لها، منوهاً بوجود المقومات السياحية بالمحافظة واحتياجاتها المتعددة للتطوير.

بدوره، قال مدير السياحة والتراث الوطني ببيشة عبدالله سعيد الأكلبي: هناك مقومات طبيعية قابلة لتفعيل السياحة الصحراوية والاستفادة منها فيما يخدم المواطن من داخل وخارج المحافظة.

وأضاف: وقف الفريق المكلف بتطوير المواقع السياحية، وكانت الزيارة لمواقع تتبع أربع بلديات بالمحافظة تتوفر فيها المقومات السياحية.

وأردف: جميع رؤساء البلديات ببيشة مستعدون لدعم وتنفيذ ما تراه الهيئة مناسباً في خدمة السياحة الصحراوية بالمحافظة، كما تم الاتفاق معهم خلال هذا الاجتماع على أن تقوم كل بلدية بعمل الرفوعات المساحية اللازمة للمواقع القابلة للتطوير وتسليمها الهيئة خلال وقت وجيز.

في سياق متصل، أوضح مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة، أن المنطقة تتميز بتعددية التضاريس الجغرافية والمناخية، مما يجعلها من أهم الأماكن والمواقع السياحية في المملكة، لكون هذه العناصر المهمة تعتبر من أولويات الجذب السياحي.

وقال: بالإمكان ابتكار العديد من الأفكار السياحية لتفعيل السياحة الصحراوية، وندعو المستثمرين لاستغلال هذه الإمكانيات بما يحقق الفائدة لهم وللمنطقة.