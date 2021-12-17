هنا "مشروع وسط جدة العملاق".. فرص وخيارات لا يفوتك التعرف عليها

مخطط أطلقه ولي العهد بتكلفة 75 ملياراً لتطوير 5 ملايين م2.. إطلالة بحرية

أطلق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم، المخطط العام والملامح الرئيسية لمشروع وسط جدة "نيو جدة داون تاون سابقاً" بتكلفة إجمالية تصل إلى 75 مليار ريال لتطوير 5.7 مليون متر مربع ذات إطلالة مباشرة على البحر الأحمر.

وينتظر أن يوفر المشروع العملاق فرصًا استثمارية في قطاعات اقتصادية واعدة، حيث سترتكز الأعمال التطويرية والتشغيلية لمشروع وسط جدة على الشراكة الفاعلة مع القطاعين الحكومي والخاص للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمشروع في وسط جدة وارتباطه بأصالة وثقافة جدة.

ويستهدف مشروع وسط جدة جذب الاستثمارات النوعية المحلية والعالمية؛ للمساهمة في تطوير وتشغيل مرافقها الفريدة، وسيتم تمويل الأعمال التطويرية للمشروع من قبل صندوق الاستثمارات العامة والمستثمرين من داخل وخارج المملكة.

ولعل أهم الفرص التي سيوفرها مشروع وسط جدة فنادق ومنتجعات 3 و4 و5 نجوم تصل إلى 2700 غرفة فندقية بالإضافة إلى وحدات سكنية عصرية تبلغ قرابة 17 ألف وحدة سكنية، وأصول متعددة الاستخدامات ومكاتب من الفئة A ووسائل ترفيه على مستوى عالمي وتعليم وبنية تحتية بمعايير عالية، وستسهم الأعمال التطويرية لمشروع وسط جدة في فتح المجال للقطاع المحلي الخاص للمشاركة في تطوير وتشغيل قطاعات اقتصادية جديدة وواعدة.

ويحتضن المخطط العام العديد من المشاريع الحيوية مثل البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة والمشاريع السكنية والتجارية وبالإضافة للقطاعات الواعدة التي تشمل المنشآت السياحية والترفيهية والثقافية والرياضية.

ويستهدف تطوير مشروع وسط جدة تحقيق قيمة مضافة لاقتصاد المملكة يقدر بنحو 47 مليار ريال بحلول العام 2030، كما يوفر مشروع وسط جدة للمجتمع المحلي خيارات للاستثمار في: "البيع بالتجزئة والأطعمة والمشروبات - توفير الخدمات - إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة الاستخدامات الثقافية والمرافق العامة".