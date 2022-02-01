"سقطة" في فيلم وثائقي تكشف مفاجأة عن الزعيم الكوري الشمالي

أظهر سلسلة من الإنجازات على مدار العام من بينها تطوير الصواريخ

كشف فيلم وثائقي عن لقطات مصورة لزعيم كوريا الشمالية كيم يونغ وهو يعرج في خضم تعامله مع أسوأ أزمة تطول بلاده وسط جائحة كورونا والعقوبات، وفقًا للعربية نت.

وتفصيلاً، يظهر الفيلم الكوري الشمالي الذي يحمل عنوان "عام النصر العظيم 2021"، ومدته 110 دقائق، سلسلة من الإنجازات على مدار العام بما في ذلك تطوير الصواريخ والبناء والجهود المبذولة للتغلب على الوباء.

وفي إحدى اللقطات، شوهد كيم وهو يسير بصعوبة على سلالم خلال زيارة إلى موقع بناء. واعتبر الوثائقي أن "كيم كرس جسده بالكامل لتحقيق أحلام الناس".

وظهر كيم في الوثائقي وهو يشاهد شروق الشمس بمفرده أثناء ركوب حصان أبيض على الشاطئ. كما شوهد مع مسؤولين عسكريين من بينهم باك جونغ تشون، رئيس الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري، تلاه مقطع من الدبابات تُجري تدريبات بالذخيرة الحية.

وتضمن الوثائقي صورًا نادرة لناطحة سحاب جديدة من 80 طابقًا ومنطقة سكنية كبيرة وكذلك بعض المقاطع والصور لمعرض دفاعي في أكتوبر الماضي وتجارب صاروخية سابقة.