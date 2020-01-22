المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال بوركينا فاسو

جدّدت "الخارجية" موقف السعودية الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في مقاطعة سانماتنجا- شمالي بوركينا فاسو، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى.

وقدّمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية بوركينا فاسو الصديق، مجددة موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.