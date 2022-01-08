بعد المعززة .. هل في حاجة إلى جرعة رابعة للقاح كورونا؟ خبراء بريطانيون يجيبون

قال خبراء بريطانيون إن الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ليست ضرورية بعد؛ لأن الجرعة المعززة تستمر في توفير حماية عالية ضد الأعراض الشديدة التي يتسبّب فيها متحور أوميكرون بين كبار السن.

وتظهر بيانات هيئة الأمن الصحي في بريطانيا، أنه بعد ثلاثة أشهر من تلقي الجرعة المعززة (الجرعة الثالثة)، يساعد اللقاح على تجنب الحاجة إلى العلاج في المستشفيات بنسبة تصل إلى 90 في المئة بين مَن تزيد أعمارهم على 65 عامًا.

وتحمي الجرعة المعززة من الأعراض الخفيفة لكن لمدى زمني أقصر.

وتتراجع فعالية اللقاح إلى نحو 30 في المئة بعد نحو ثلاثة أشهر.