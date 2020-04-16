في أقل من 24 ساعة.. القبض على 3 أشخاص اختطفوا مقيماً وهددوه بالقتل في الرياض

بعد تداول مقطع فيديو لهم بمنصات التواصل.. وجارٍ اتخاذ اللازم حيالهم

رصد سناب وزارة الداخلية اليوم الخميس واقعة القبض على ثلاثة أشخاص ظهروا في مقطع وهم يهددون مقيماً اختطفوه إلى منطقة صحراوية خارج النطاق العمراني لمدينة الرياض، بالاعتداء بالضرب والتلفظ عليه بألفاظ نابية وتهديده بالقتل بسبب خلاف سابق.

وبعد تداول المقطع في منصات التواصل الإجتماعي نجح رجال البحث والتحري بشرطة الرياض من الإطاحة بهم في أقل من أربع وعشرين ساعة، وسيتم تحويلهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجرات اللازمة بحقهم.

وزارة الداخلية شرطة الرياض

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16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441 02:15 PM

بعد تداول مقطع فيديو لهم بمنصات التواصل.. وجارٍ اتخاذ اللازم حيالهم

في أقل من 24 ساعة.. القبض على 3 أشخاص اختطفوا مقيماً وهددوه بالقتل في الرياض

عبدالله الراجحي

الرياض

19 30,217

رصد سناب وزارة الداخلية اليوم الخميس واقعة القبض على ثلاثة أشخاص ظهروا في مقطع وهم يهددون مقيماً اختطفوه إلى منطقة صحراوية خارج النطاق العمراني لمدينة الرياض، بالاعتداء بالضرب والتلفظ عليه بألفاظ نابية وتهديده بالقتل بسبب خلاف سابق.

وبعد تداول المقطع في منصات التواصل الإجتماعي نجح رجال البحث والتحري بشرطة الرياض من الإطاحة بهم في أقل من أربع وعشرين ساعة، وسيتم تحويلهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجرات اللازمة بحقهم.

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وزارة الداخلية شرطة الرياض

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