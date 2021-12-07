رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القوات البرية العراقية

ناقش عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام في المجال العسكري

استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم، قائد القوات البرية العراقية الفريق الركن قاسم بن محمد صالح.

ونوقش خلال الاستقبال عدد من الموضوعات ذات الاهتمام، وبخاصة في المجال العسكري، وتبادلا في نهاية الاستقبال الهدايا التذكارية.

حضر الاستقبال قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، وعدد من كبار الضباط من الجانبين.