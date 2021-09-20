"رعاية" جنوب الرياض يحتفل باليوم الوطني 91

تضمّن العديد من الفقرات الترفيهية

احتفل مركز رعاية الأطفال ذوي الإعاقة، بجنوب الرياض، صباح اليوم الاثنين، باليوم الوطني الـ91، بحضور أطفال المركز وأولياء أمورهم أطفال وممثلي الجهات ذات العلاقة.

تضمّن الاحتفال العديد من الفقرات الترفيهية، حيث جسد الأطفال فرحتهم، واعتزازهم بالوطن وقيادته من خلال بعض الأناشيد الوطنية، واللوحات التعبيرية، والمشاركات التي تعكس قدراتهم الإبداعية وإصرارهم على التعبير عن فرحتهم بهذا اليوم المجيد الذي وحد فيه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن –يرحمه الله- أرجاء الوطن، وفي نهاية الحفل قدمت إدارة المركز الهدايا الخاصة للأطفال لهم بهذه المناسبة.

وأكد مدير المركز نايف بن مسلط التمياط، أهمية مثل هذه الأنشطة ضمن منظومة برامج الجمعية التربوية والتثقيفية، ما يعزز حب الانتماء والولاء لوطنهم الغالي على قلوب الجميع.

وقال: "سعادتنا في مركز جنوب الرياض لا توصف اليوم ونحن نشاهد محبة الوطن في وجوه الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، حيث يبعث هؤلاء الأطفال برسالة أمل وتحد للجميع رغم ظروف إعاقتهم التي قد يعتقد البعض أنها تحرمهم من الاندماج في المجتمع والتعبير عن مشاعرهم، لكن اليوم رأيت البسمة والسعادة على محياهم واهاليهم، ورغم بساطة الاحتفال إلا أن رسالته ومردوده يتجاوز أطر الاحتفالية المهرجانية إلى معاني أعمق لدى الجميع، الأمر الذي يرسخ قيمة العمل الذي تقوم به الجمعية ورسالتها تجاه المجتمع".