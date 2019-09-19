السعودية في رسالة لمجلس الأمن: نتعامل مع هجوم إرهابي منظّم

أكدت أنها سوف نتخذ كل الإجراءات اللازمة وفق القانون الدولي

أكدت المملكة العربية السعودية في رسالة لمجلس الأمن أنها تتعامل مع هجوم إرهابي منظّم، موضحة أن الأسلحة المستخدمة بهجوم "أرامكو" إيرانية.

ووفق إخبارية "الحدث" قالت المملكة في رسالتها: سوف نتخذ الإجراءات اللازمة وفق القانون الدولي، وكل المؤشرات تدل على أن الأسلحة المستخدمة بهجوم "أرامكو" إيرانية، وندعو الأمم المتحدة والخبراء الدوليين للمشاركة بالتحقيقات.

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19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441 04:07 PM

أكدت أنها سوف نتخذ كل الإجراءات اللازمة وفق القانون الدولي

السعودية في رسالة لمجلس الأمن: نتعامل مع هجوم إرهابي منظّم

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكدت المملكة العربية السعودية في رسالة لمجلس الأمن أنها تتعامل مع هجوم إرهابي منظّم، موضحة أن الأسلحة المستخدمة بهجوم "أرامكو" إيرانية.

ووفق إخبارية "الحدث" قالت المملكة في رسالتها: سوف نتخذ الإجراءات اللازمة وفق القانون الدولي، وكل المؤشرات تدل على أن الأسلحة المستخدمة بهجوم "أرامكو" إيرانية، وندعو الأمم المتحدة والخبراء الدوليين للمشاركة بالتحقيقات.

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