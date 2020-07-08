رئيس جامعة الجوف: نؤكد التزامنا بالنزاهة والعدالة والوطن مقدم على الكل

أكد في أول لقاء مع الوكلاء ضرورة إعلاء قيم الجودة

أكد رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبدالله الشايع التزامه الكامل بتطبيق قيم النزاهة والعدالة والشفافية في جميع إجراءات الجامعة، مشدداً على جميع قياداتها ومنسوبيها بأهمية الالتزام بذلك في جميع تعاملاتهم.

جاء ذلك في لقائه الأول مع وكلاء الجامعة ومديري الإدارات التابعة لهم حيث قال الدكتور "الشايع": "خدمة الوطن مقدمَةٌ على كل شيء، ويجب على من يعمل في الجامعة أن يضع مصلحة الوطن نُصب عينيه وأن يؤدي واجباته بناءً على ذلك، ويمارس عمله بأفضل مستويات الجودة والموضوعية مالياً وإدارياً وأكاديمياً".

وأكد "الشايع" أنه لن يقبل إلا بالإنصاف وإدارة العمل وفقاً اللوائح والأنظمة الواضحة التي تسيّر عمل الجامعات، وتكفل تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من الجامعة سواءً طلبة أو أفراد مجتمع، "وهذا ما تشدد عليه القيادة وتنص عليه مرتكزات رؤية المملكة 2030 التي تعمل الجامعة بناءً عليها وتسعى لتحقيق أهدافها الشاملة".

ودعا "الشايع" جميع قيادات جامعة الجوف وكل منسوبيها ومنسوباتها إلى إعلاء قيم التعاون والتكامل والصبر وإحسان الظن والتحلي بروح الفريق الواحد لنسير بالجامعة إلى أفضل المستويات، وأن يكون طموح الجميع منطلقاً نحو المنافسة القوية؛ لتكون الجامعة رقماً صعباً بين الجامعات المحلية والإقليمية، ومن ثم العالمية بمشيئة الله ثم دعم وتوجيهات القيادة أيدها الله.