مدينة "سلطان الطبية" تنهي معاناة مريضة بورم سرطاني من نوع "ايوينج ساركوما"

بتدخل جراحي لا يتم إلا في بعض المراكز العالمية المتخصصة

نجح فريق طبي بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض في علاج مريضة مصابة بورم سرطاني من نوع (ايوينج ساركوما)، كانت تعاني من ألم وتورم في لوح الكتف الأيسر حيث بدأ البرنامج العلاجي حسب "البروتوكول" المتبع عالمياً لعلاج مثل هذا النوع من الأورام.



وتم استئصال الورم كاملاً مع لوح الكتف وجزء من رأس عظمة العضد مع المحافظة على الأنسجة والعضلات المحيطة التي تسمح بتركيب مفصل عكسي للكتف للمحافظة على العمل الوظيفي للطرف العلوي، وخرجت المريضة من المدينة الطبية وهي بصحة جيدة -ولله الحمد- مع خضوعها لبرنامج تأهيلي مكثف وتتمتع بطرف علوي وظيفي يخدمها في نشاطاتها اليومية.



يذكر أن هذا النوع من التدخلات الجراحية لا يتم إلا في بعض المراكز العالمية المتخصصة.