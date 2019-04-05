"سوريانو": "الهلال" لا يلعب إلا للفوز.. "المعيوف": تغييرات "زوران" ساهمت في الفوز

بارك اللاعب "الإسباني" جوناثان سوريانو لجماهير الهلال الفوز في مباراة الفريق أمام الحزم في الجولة الـ 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وكان اللاعب قد نجح في تسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90 من عمر المباراة التي انتهت بفوز الهلال بثلاثة أهداف لهدفين.

وقال اللاعب في تصريحات فضائية :" الحظ حالفني وحالف الفريق في المباراة.. واجبي هو التسجيل وقد كان.. والهلال يلعب ليفوز فقط".

من جهته قال الحارس عبدالله المعيوف إن تغييرات المدرب زوران ساهمت في فوز الفريق وإنها كانت تغييرات مؤثرة".

وعن الهدف الثاني الذي دخل مرماه قال :" اعتقدت أنني أقف خارج خط المرمى" كما اعتبر أن الفريق لم يؤد بالشكل المطلوب في الشوط الأول.