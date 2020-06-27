رياح وأتربة مثارة.. تنبيه من "الأرصاد" لنجران و6 من محافظاتها

في حالة تستمر حتى السابعة مساءً وتشمل تدنياً بمدى الرؤية الأفقية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب وحبونا وثار ويدمة وخباش وشرورة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السابعة مساءً.

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27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441 10:38 AM

في حالة تستمر حتى السابعة مساءً وتشمل تدنياً بمدى الرؤية الأفقية

رياح وأتربة مثارة.. تنبيه من "الأرصاد" لنجران و6 من محافظاتها

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب وحبونا وثار ويدمة وخباش وشرورة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السابعة مساءً.

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