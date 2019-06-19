بلاغ يقود النيابة للتحقيق في تعنيف طفل يعمل راعياً للإبل .. عُذب بـ "كماشة"

رُبط وضُرب ومُنع من الطعام والماء فأُُصيب بفشل كلوي وكسور .. حادثة وقعت في الرياض

ذكرت مصادر مطلعة عن مباشرة النيابة العامة إجراءات التحقيق بشأن تعرُّض طفل للتعذيب والإيذاء من قِبل أحد الأشخاص، بعد تلقيها بلاغاً من مستشفى تخصصي للأطفال عن وجود حالة لطفل به إصابات متفرقة في جسمه، وجرى تنويمه بوحدة العناية المركزة للأطفال.

وأوضح المصدر، أنه بانتقال المحقّق المختص للمستشفى وسماع أقوال الطفل، اتضح أنه يبلغ الثانية عشرة من عمره (غير سعودي)، وأفاد بأنه يعمل راعياً للهجن لدى أحد الأشخاص، وأن المتهم يعمل معه في تربية الإبل، ومن بني جلدته، ودائماً ما يقوم بضربه، وفي هذه الواقعة قام بضربه بسلك كهرباء وسيخ حديد بأماكن متفرقة من رأسه وظهره وبطنه، وركله بقدمه وتقطيع أجزاءٍ من جسده مستخدماً في ذلك الكماشة (الزرادية)، وعض ظهره بشكل مستمر وربطه بالحبل مرات عدة لنحو خمس ساعات، ومنعه من الغذاء والماء لفترات طويلة.

وأشار إلى أنه أقدم على ذلك بحجة عدم قيامه بالعمل على الوجه المطلوب، وصدر بحقه تقرير طبي من الجهة المختصّة، يفيد بإصابته بفشل كلوي حاد بسبب الجفاف الشديد وتكسر العضلات الهيكلية، وعدة كسور في الأضلاع، وكدمات متعدّدة وسحجات على أماكن متفرقة من جسده بما في ذلك أعضاؤه التناسلية (الأداة المستخدمة هي كماشة)، مع وجود آثار عض إنسان بالغ من أعلى الظهر، وفشل مزمن بالنمو بسبب سوء التغذية.

وباستجواب الجاني الذي يبلغ من العمر (٢٣) عاماً، أقرّ بضرب المجني عليه بمطرقة صغيرة على أسفل ظهره مرتين، وبتوسيع دائرة التحقيق وصولاً لكيفية إلحاقه بتلك الأعمال ورب العمل ومَن توسط وشارك في ذلك، تبيّن أن خاله مَن قام بإحضاره من مكة إلى الرياض للعمل راعياً للإبل لدى مالكها.

وأضاف، أن التحقيق انتهى بتوجيه الاتهام للجاني بالشروع في قتل الطفل المجني عليه، والجناية عمداً على ما دون النفس، بتعذيبه وإيذائه وربطه وحبسه عن الأكل والشرب لفترات طويلة والاعتداء عليه بآلة حادة وقاطعة، وتهديده، مما تسبّب في إصابته بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المذكور والمجرم ذلك كله في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، ونظام الحماية من الإيذاء، ونظام حماية الطفل.

كذلك اتهام خال المجني عليه ومالك الإبل، بالاتجار بالأشخاص وطلب معاقبتهما في ضوء العقوبات الواردة في تلك الأنظمة، مع توفير الإيواء والرعاية والاجتماعية والنفسية والصحية والمساعدة اللازمة للمجني عليه.