"اليامي" رئيساً للنادي السعودي بملبورن الأمريكية

أكد أن خطته تسير على ضوء رؤية 2030 ووفق تطلعاتها

عن جدارة واستحقاق، فاز المبتعث مسفر اليامي برئاسة النادي السعودي في مدينة ملبورن بولاية فلوريدا بعد حصوله على أغلبية عدد الأصوات في الانتخابات التي عقدت بالنادي الشهر الماضي، ليتولى إدارة شؤون النادي في الدورة الجديدة مع بداية عام 2019.

ويأتي فوز اليامي تتويجاً لجهوده في العمل التطوعي وخدمة زملائه المبتعثين، ويجسد ثقة زملائه وإيمانهم بإمكانياته وقدرته على الارتقاء بأداء النادي خدمة لهم ولوطنهم.

وعقب إعلان فوزه، وفي كلمة خاطب فيها زملاء، قدم اليامي باسمه وباسم فريق العمل كل الشكر لمن منحهم الثقة والتصويت لإدارة شؤون النادي السعودي بملبورن، متمنياً أن يكونوا عند حسن ظن الجميع بهم.



وأكد اليامي أن المبتعثين هم سفراء الوطن ونواة بناء المستقبل، ومن هذا المنطلق بُنيت خطة النادي السعودي بملبورن في دورته لتشمل جميع الجوانب التي تدعم المبتعثين والمبتعثات، والتي نسير من خلالها على ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ووفق تطلعاتها.

وأضاف اليامي: سوف نبذل ما في وسعنا بالتنسيق مع الملحقية في تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الطلاب، وإقامة كافة البرامج والدورات والمحاضرات والأنشطة التي تدعم جميع الأعضاء بالنادي، وكذلك التعريف بشتى الجوانب الحضارية للمملكة وتمثيلها خير تمثيل في كافة المناسبات والاحتفالات بما في ذلك جانب العمل التطوعي، انطلاقاً فيه من منهج تعاليم ديننا الحنيف، وحرصاً منا على نقل الصورة الحقيقية والمشرّفة التي عُرفت عن وطننا، والذي طالما كان لهذا الوطن المعطاء الريادة والسبق في مثل هذه المجالات بين مصاف الدول.

جدير بالذكر أن النادي السعودي في مدينة ملبورن قد حصل على المركز العاشر بين 42 نادياً سعودياً، تقدم خدماتها للطلبة المبتعثين، وتساهم بالعمل التطوعي والتعريف بحضارة وتراث المملكة.