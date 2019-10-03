الجهات الأمنية تحبط تهريب 1100 حزمة قات بـ"عثوان" الداير

بمتابعة ميدانية من أبو ملحة

أحبطت دوريات مركز عثوان، تهريب أكثر من 1100 حزمة من القات، أثناء قيامها اليوم بعملها الميداني.



وتفصيلاً: كانت تقوم دوريات مركز عثوان بمهامها الميدانية من رصد ومتابعة وضبط، بمتابعة مباشرة من رئيس مركز عثوان إبراهيم بن عبدالله أبو ملحة، ونجحت أثناء عملها الميداني، في إفشال تهريب كمية كبيرة من القات يصل عددها إلى 1100 حزمة من القات.



وأكّد رئيس مركز عثوان إبراهيم بن عبدالله أبو ملحة؛ أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات سمو أمير منطقة جازان بالنيابة، حفظه الله، وبمتابعة محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة.



وأشار "أبو ملحة" إلى أن دوريات مركز عثوان تقوم بجهود ضبط ميدانية من مبدأ التكامل والتعاون بين مختلف الأجهزه الأمنية، مشيراً إلى أن عمليات الضبط مستمرة لكل من يقوم بعمليات تهريب تمسّ أمن الوطن وتخالف الأنظمة المرعية في المملكة.



وحثّ "أبو ملحة" أفراد الدوريات بمضاعفة الجهود في سبيل القضاء على التهريب بكافة أنواعه، مثنيًا على جهودهم ويقظتهم المستمرة.