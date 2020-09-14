"الصحة": تسجيل 607 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1060 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2020، تسجيل 607 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 326258 حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 1060 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 303930 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4305 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 18023 والحالات الحرجة 1293 حالة.