احذرها.. 9 أطعمة ومشروبات تسبب آلامًا بالمعدة

التقرير يقدم 3 نصائح لتجنب الآلام

من الخضراوات النيئة إلى المشروبات الغازية، رصد موقع "بولد سكاي" الهندي، تسعة أنواع من الطعام يمكن أن يسبب تناولها آلامًا في المعدة وغازات وانتفاخًا؛ مما يمكن أن يؤثر سلبًا على الحالة النفسية وصحة الجسد.

وحسب "العربية نت"، يؤكد خبراء التغذية أن الغالبية منا يعانون من عدم ارتياح متعلق بالمعدة بشكل يومي، وفي معظم الحالات يرجع السبب إلى الطعام ونمط الحياة وممارسة الرياضة.

ومن بين الأطعمة الشائعة التي يمكن أن تسبب آلامًا في المعدة:

1- الخضراوات النيئة:

إن تناول الخضراوات النيئة، خاصة الباذنجان والخرشوف والطماطم والبطاطس والفلفل، يمكن أن يسبب عدم ارتياح في المعدة ومشاكل في الأمعاء. وتزيد الخضراوات -خاصة الطماطم- من إنتاج الحمض في المعدة؛ بينما تقلل الضغط في العضلة العاصرة للمريء السفلية (وهي عضلة تحافظ على حركة الطعام في الاتجاه الصحيح في نهاية المريء)؛ وهو ما يمكن أن يؤدي إلى حدوث حرقة في المعدة أيضًا.

2- الأطعمة الغنية بالألياف:

تعتبر الأطعمة الغنية بالألياف صحية؛ ولكن يجب استهلاكها بكميات محدودة فقط لأن الألياف الزائدة يمكن أن تؤدي إلى آلام المعدة والانتفاخ. وينبغي تجنب الأطعمة الغنية بالألياف قبل ممارسة التمرينات الرياضية مباشرة؛ حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل في الأمعاء أو تقلصات في المعدة أثناء التمرين. وتشمل بعض الأطعمة الغنية بالألياف البقوليات والمكسرات والفواكه مثل الموز والتفاح.

3- العلكة:

تشير الدراسات إلى أن مضغ العلكة بشكل متكرر يمكن أن يسبب مشاكل في المعدة، ويؤدي إلى الإصابة بمتلازمة القولون العصبي "آي بي إس"، ويمكن أن يتسبب مضغ العلكة في ابتلاع الجيوب الهوائية؛ مما قد يسبب ألمًا في البطن وانتفاخًا. وتحتوي العلكة أيضًا على محليات صناعية تتسبب هي الأخرى في الإصابة بآلام في المعدة.

4- ألواح البروتين:

تمتلئ غالبية العلامات التجارية لألواح البروتين المتوفرة في المتاجر بالمحليات الصناعية والإضافات مثل الإريثريتول (كحول السكر أو البوليول)، الذي يمكن أن يؤذي الجهاز الهضمي. ولتقليل الآثار الجانبية يمكن تناول نصف لوح بروتين في كل مرة؛ للسماح للمعدة بهضم المادة بسهولة.

5- منتجات الألبان:

يمكن لمنتجات الألبان (غير المخمرة) أن تتسبب في حدوث تهيج المعدة وآلام البطن نتيجة لوجود اللاكتوز، الذي يتحول إلى طاقة في الجسم بواسطة إنزيم يسمى اللاكتاز؛ فإذا كان الشخص يفتقر إلى اللاكتاز؛ فإن منتجات الألبان والألبان ستسبب غازات كبيرة وانتفاخًا وإسهالًا. كما تحتوي العديد من أنواع حليب البقر على هرمونات يمكن أن تثير بطانات المعدة.

6- المشروبات الغازية:

تتواجد المشروبات الغازية في الغالبية العظمى من قوائم الأغذية والمشروبات الواجب تجنبها بغض النظر عن السبب. ويمكن أن تؤدي المشروبات الغازية إلى مشاكل في المعدة؛ حيث تتسبب في تكوين فقاعات الهواء في المعدة وتؤدي إلى الغازات. وإذا كنت من الأشخاص المعرضين لآلام المعدة، فالتزم بالمشروبات المحايدة مثل الماء والعصير الطازج.

7- الأطعمة الحارة:

يُعد الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالتوابل إلى تهيج بطانة المريء والمعدة؛ مما يؤدي بدوره إلى زيادة إنتاج الحمض في المعدة؛ بينما يقلل في نفس الوقت الضغط في العضلة العاصرة للمريء بما يؤدي إلى اضطراب المعدة. ويعد التهاب وقرحة المعدة من بين المشاكل الشائعة التي تسببها الأطعمة الحارة.

8- الزبد:

يؤثر تناول الكثير من الزبد على ميكروبيوم الأمعاء ويسبب آلامًا في المعدة. ويمكن استخدام زيت الزيتون أو زيت جوز الهند عند الطهي بدلًا من الزبد.

9- الغلوتين:

الغلوتين هو بروتين موجود في العديد من الحبوب، مثل القمح والشعير، وهو شائع في الأطعمة مثل الخبز والمعكرونة والبيتزا والحبوب. وتشير الدراسات إلى أن الغلوتين يمكن أن يسبب آلامًا في المعدة ويؤدي إلى حركات الأمعاء غير الطبيعية والإسهال والتشنج.

نصائح لتجنب آلام المعدة

ينصح الخبراء بعدد من التوصيات لتجنب الآثار الجانبية المصاحبة لتناول هذه الأطعمة والمشروبات:

* تناول حصص صغيرة في كل وجبة. ويمكن التحكم في الرغبة الشديدة في تناول الطعام عن طريق تناول وجبات صغيرة متعددة على مدار اليوم.

* تناول الطعام ببطء والمضغ جيدًا بما يساعد على تجنب أي مشاكل في الهضم بالإضافة إلى أنقاص الوزن.

* تناول الطعام المناسب وشرب الكثير من الماء وإذا عاني الشخص من أي شعور بعدم الارتياح؛ فيمكن أن يمارس التريض لفترة قصيرة. لكن إذا كان الألم حادًّا جدًّا، فيجب استشارة الطبيب على الفور.