المسند: الموجة الحارة تتراجع ثم تعود.. والرياض تتربع على الأربعينيات المئوية

قال: موسم الأمطار لم ينتهِ بعدُ.. عادة ينتهي بنهاية شهر ‫#مايو الحالي

تَوَقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند اليوم، استقرارًا جويًّا عامًّا في معظم المناطق وفي معظم عناصر الطقس؛ عدا تشكيلات من السحب التي قد يهطل منها زخات مطرية على أجزاء من منطقة #حائل.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: موسم الأمطار لم ينتهِ بعد، عادة ينتهي بنهاية شهر ‫#مايو الحالي، على معظم المناطق عدا المرتفعات الجنوبية الغربية.

وتابع: الموجة الحارة الحالية تبدأ بالتراجع النسبي مطلع الأسبوع القادم في الشمال ثم شمال الوسط، ومن ثم لا تلبث أن تعاود الارتفاع قبيل نهاية الأسبوع.

وقال المسند: الرياض تتربع على الأربعينيات المئوية، ‏ومتوقع ألا تنخفض درجة الحرارة الكبرى بوجه عام عن عتبتها العليا 40 درجة مئوية إلا بعد 130 يومًا تقريبًا.

وأردف: ‏الرياح السطحية نشطة اليوم، وتكون جنوبية في ‫#القصيم و‫#حائل وشرقية في #الجوف، وغربية على الساحل الشمالي الغربي.