أمير ‫الرياض يرعى اليوم حفل تخرج كلية القيادة والأركان

نيابة عن ‫ولي العهد .. للدورة "44" ودورة الحرب "9"


سبق- الرياض:

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ‫ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يرعى أمير منطقة ‫الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، صباح اليوم الأربعاء، حفل تخرج كلية القيادة والأركان للدورة "44" ودورة الحرب "9" بمقر الكلية بالعيينة.

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04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439 02:04 AM

نيابة عن ‫ولي العهد .. للدورة "44" ودورة الحرب "9"

أمير ‫الرياض يرعى اليوم حفل تخرج كلية القيادة والأركان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سبق- الرياض:

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ‫ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يرعى أمير منطقة ‫الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، صباح اليوم الأربعاء، حفل تخرج كلية القيادة والأركان للدورة "44" ودورة الحرب "9" بمقر الكلية بالعيينة.

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