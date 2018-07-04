أمير ‫الرياض يرعى اليوم حفل تخرج كلية القيادة والأركان

سبق- الرياض:
نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يرعى أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، صباح اليوم الأربعاء، حفل تخرج كلية القيادة والأركان للدورة "44" ودورة الحرب "9" بمقر الكلية بالعيينة.
نيابة عن ولي العهد .. للدورة "44" ودورة الحرب "9"
سبق- الرياض:
نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يرعى أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، صباح اليوم الأربعاء، حفل تخرج كلية القيادة والأركان للدورة "44" ودورة الحرب "9" بمقر الكلية بالعيينة.