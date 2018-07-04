أمير ‫الرياض يرعى اليوم حفل تخرج كلية القيادة والأركان

نيابة عن ‫ولي العهد .. للدورة "44" ودورة الحرب "9"





سبق- الرياض:

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ‫ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يرعى أمير منطقة ‫الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، صباح اليوم الأربعاء، حفل تخرج كلية القيادة والأركان للدورة "44" ودورة الحرب "9" بمقر الكلية بالعيينة.