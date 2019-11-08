"الحماد": الهلال فريق مرشح لأي بطولة يشارك فيها والنهائي الآسيوي ليس عقدة

قال: النادي خسر من النصر لأنه كان تحت الضغط

- أملك سبعة أهداف آسيوية وأنا هداف مشاركة الهلال آسيوياً عام 86 م في الرياض.

"- لوشيسكو" يقدم عملاً جيداً لكن يخذله في بعض المواجهات خط الدفاع.. عليه إيجاد نهج أو أسلوب لتصحيح المشكلة.

- أنا متفائل في هذه النسخة أنها هلالية لنستعيد إنجازاً مفقوداً للكرة السعودية من عام 2005.

- النقد البعيد عن التجريح أمر صحي وعندنا ثقة كبيرة في نجوم الزعيم ومطالبون بدعمهم كونهم في مرحلة حسم.

- الهلال فريق مرشح لأي بطولة يشارك فيها ويضم عدداً من اللاعبين المحليين والأجانب القادرين على جلب أي بطولة قادمة.

- اللاعبون الأجانب إضافة للفريق ومميزون ولديهم حلول داخل المستطيل الأخضر، والإدارة تقدم عملاً مميزاً للهلال حتى أصبح منظومة رياضية مميزة ومتكاملة إدارياً وفنياً واستثمارياً.

- الهلال في الديربي كان يعيش ضغط النهائي الآسيوي بعكس النصر وكان تركيز لاعبيه في المباراة ينصب على النهائي أكثر من لقاء الديربي الذي أعشقه، وكان لي نصيب فيه من شباك النصر عدة مرات.

- لا أعتقد أن النهائي الآسيوي أصبح عقدة فالمحاولات السابقة اعتراها كثير من العراقيل التي وضعت بطريق زعيم الأندية الآسيوية.

- فشل الأندية السعودية في الفوز بكأس دوري أبطال آسيا ليس لغزاً لكن هناك أسباب عديدة لذلك.

- بروز سامي الجابر كلاعب ومهاجم شاب كان له دور كبير في اتخاذ قرار الاعتزال ورغم تكليفي بالعمل الإداري تم تسجيل اسمي لمدة سنتين في كشوفات الفريق.

- جمهور الهلال لا يحتاج توصية وهو شريك في الإنجازات والبطولات ودعمكم الفريق في نهائي القارة مطلب ويجب ألا تنجرفوا خلف الشائعات الحاقدة.

أكد سعود الحماد نجم المنتخب السعودي والهلال سابقاً لـ"سبق" أنه متفائل في هذه النسخة من بطولة دوري أبطال آسيا بتحقيق الهلال للقب الذي سيجعل الكرة السعودية تستعيد إنجازاً مفقوداً عنها منذ عام 2005.

وتابع: الهلال فريق مرشح لأي بطولة يشارك فيها ويضم عدداً من اللاعبين المحليين والأجانب القادرين على جلب أي بطولة قادمة، اللاعبون الأجانب إضافة للفريق، مميزون، ولديهم حلول داخل المستطيل الأخضر والإدارة تقدم عملاً مميزاً للهلال حتى أصبح منظومة رياضية مميزة ومتكاملة إدارياً وفنياً واستثمارياً.

وأضاف: لا أعتقد أن النهائي الآسيوي أصبح عقدة للهلال فالمحاولات السابقة اعتراها كثير من العراقيل التي وضعت بطريق زعيم الأندية الآسيوية و الهلال في الديربي كان يعيش ضغط النهائي الآسيوي بعكس النصر، وكان تركيز لاعبيه في المباراة ينصب على النهائي أكثر من لقاء الديربي الذي أعشقه وكان لي نصيب فيه من شباك النصر عدة مرات.

ويتناول الحوار عدداً من المحاور المهمة فإلى التفاصيل.

- سعود الحماد هداف الهلال في منتصف الثمانينيات.. كيف ترى أول مشاركة للهلال في آسيا وأنت كنت هدافها؟

نعم كانت أول مشاركة للهلال آسيوياً عام 86 م في الرياض، وتشرفت أن يكون لي الأولوية كهداف للهلال في التصفيات ونهائي البطولة، بتواجد فرق قوية مثل "فوركاوا" الياباني البطل، و"ليانج" الصيني، والطلبة العراقي، والهلال السعودي "الوصيف"، وسجلت أهدافاً في جميع الفرق في التصفيات والنهائي، وأملك 7 أهداف آسيوية موثقة في الاتحاد الآسيوي، وهذا للأسف مغيب من قبل الإعلام الرياضي السعودي، وفي تلك النسخة قدم الهلال في النهائي مستويات جيدة بتواجد نجوم هلالية لم تتكرر حتى الآن، بقيادة القائد الأسطوري صالح النعيمة، إلا أن الحظ عاندنا بعد خسارتنا من "فوركاوا" الياباني الذي خطف لقب البطولة.

- كيف ترى عمل المدرب الروماني لوشيسكو؟.. وما هي النصيحة التي تقدمها له قبل النهائي الآسيوي؟

مدرب الهلال لوشيسكو رزفان يقدم عملاً جيداً، ويتصدر بفريقه الدوري ومتأهل لنهائي القارة لكن يخذله في بعض المواجهات خط دفاعه، الذي يرتكب بعض الأخطاء وهو ما سمح بولوج مرماه عدداً من الأهداف التي لم نشاهدها في مواسم سابقة، ونصيحتي أن يجد حلولاً أو يعتمد نهجاً أو أسلوباً أو طريقة لتصحيح هذه المشكلة، لأنها باتت تتكرر في أكثر من مناسبة حتى أمام فرق أقل إمكانيات من الهلال.

- ما توقعاتك للنهائي الآسيوي؟

أنا متفائل إن شاء الله في هذه النسخة أنها هلالية، وخاصة عندما يحقق نتيجة إيجابية في الذهاب بمحيط الرعب تسهل مهمته في مواجهة الإياب في اليابان، واستعادة إنجاز مفقود للكرة السعودية منذ عام 2005.

- كيف ترى الانتقادات الموجهة ضد الدفاع الهلالي ؟

النقد البعيد عن التجريح أمر صحي ويستفاد منه، وإن شاء الله نشاهد خط دفاع قوياً متماسكاً في نهائي البطولة ينسي الجميع ما حصل من هفوات سابقة، وعندنا ثقة كبيرة في نجوم الزعيم ومطالبون بدعمهم كونهم في مرحلة حسم.

- ما هي التشكيلة الأنسب للنهائي؟

مدرب الفريق "رزفان" سوف يختار ويضع التشكيلة والخطة والتكتيك المناسب لمواجهة "أوراوا" الياباني أتوقع أن تكون التشكيلة على النحو التالي: المعيوف (حراسة المرمى)، البريك، الكوري هيون، البليهي، الشهراني (دفاع)، الفرج، كنو، كاريلو، جيفينكو، سالم الدوسري (وسط)، وفي خط المقدمة قوميز.

- توقعاتك لفريق الهلال في الموسم الحالي وهل من الممكن أن يخرج خالي الوفاض كما حدث في الموسم الماضي؟

الهلال فريق مرشح لأي بطولة يشارك فيها، ويضم عدداً من اللاعبين المحليين والأجانب القادرين على جلب أي بطوله قادمة.

- تقييمك لمستوى اللاعبين الأجانب بالهلال، وعمل الإدارة.

اللاعبون الأجانب إضافة للفريق، ومميزون ولديهم حلول داخل المستطيل الأخضر، والإدارة تقدم عملاً مميزاً وخاصة في ما يخص الاستقرار الإداري والاستثمار، وهم الآن بصدد تأسيس "شركة الهلال الاستثمارية " وهو ما جعل الهلال يصبح منظومة رياضية مميزة ومتكاملة إدارياً وفنياً واستثمارياً، ولا ننسى أن المسؤولية الاجتماعية في النادي تقدم عملاً كبيراً يشار إليه بالبنان.

- صحيح أن نتيجة ديربي الرياض بين الهلال والنصر وما تخلفه من مشاعر ما بين حزن وفرح تستمر عند اللاعبين لفترة طويلة؟ وهل تتوقع أن نتيجة المباراة الأخيرة مازالت تلقي بظلالها على لاعبي الهلال؟

لا أعتقد، كون اللاعبين يملكون خبرة ويدركون أن الفوز والخسارة من أساسيات كرة القدم، وهي واردة في أي مواجهة سواء كانت ديربي أو غيره، وفي المباراة كان تركيز الهلال آسيوياً أكثر من لقاء الديربي الذي أعشقه، وكان لي نصيب فيه من شباك النصر عدة مرات، والهلال في الديربي كان يعيش ضغط النهائي الآسيوي بعكس النصر.

- هل بات اللقب الآسيوي يشكل عقدة للاعبي الهلال، برأيك الأسباب الحقيقية وراء ابتعاد الفريق عن اللقب لاسيما أنه وصل في السنوات الخمس الماضية إلى الفاينال بثلاث مناسبات لكنه فشل بحصده ؟

لا أعتقد أنه أصبح عقدة فالمحاولات السابقة اعتراها كثير من العراقيل التي وضعت بطريق زعيم الأندية الآسيوية، ففي اللقاء أمام سدني في نسخة 2014 م سلبت منه البطولة بقيادة الحكم الياباني "شينيمورا"، وأمام "أوراوا" في نسخة 2017 م أرهق اللاعبين بسبب ضغط جدولة مبارياته داخلياً، وخسر أهم عناصره وفقد التركيز والحلول لذلك خسر البطولة.

- برأيك ما هو سبب عدم مؤازرة بعض جماهير الأندية الأخرى للهلال في النهائي وأيضاً ظهور بعض الإعلاميين للتهكم على الفريق قبل الاستحقاق الآسيوي؟

الحمدلله أنهم قلة.. ويا ليتهم سكتوا..!!

قيادتنا الرشيدة ممثلة بالهيئة العامة للرياضة تدعم ممثل الوطن وزعيم القارة والأندية السعودية، وتقدم له المكافآت بعد تأهله إلى النهائي، ولله الحمد أنهم قلة وهم متواجدون في الوسط الرياضي يتمنون خسارته وعدم حصوله على اللقب السابع، ضاربين عرض الحائط بأفضل من يمثل الوطن ومتصدر المشهد، وصاحب الريادة في الكرة السعودية والآسيوية وهذه ثقافتهم وفكرهم الرياضي.

- فشل الأندية السعودية في الفوز بكأس دوري أبطال آسيا لا يزال لغزاً كبيراً ومحيراً في السعودية ما السبب؟

ليس لغزاً بعض الأسباب ذكرتها فيما يخص الهلال من عراقيل ومعوقات واجهته في نسختين، وهناك أسباب عديدة يعرفها الجميع فيما يخص ما يحدث في كرتنا، وهناك أسباب أخرى لعل أبرزها تطور فرق شرق آسيا فنياً واحترافياً.

- هناك من يقول إن قرار اعتزالك كان متسرعاً خاصة وأنك كنت في قمة العطاء؟

صحيح وكان بإمكاني الاستمرار خمس سنوات قادمة، ولكن بروز سامي الجابر كلاعب ومهاجم شاب كان له دور كبير في اتخاذ القرار، ومع ذلك تم تسجيل اسمي لمدة سنتين في كشوفات الهلال، ولم يتم تنسيقي رغم تكليفي بالعمل الإداري بتوصية من المؤسس عبدالرحمن بن سعيد رحمه الله، خوفاً من تسجيلي والتحاقي بنادٍ ثان.

والهلال حتى الآن وفيّ مع سعود الحماد الذي مازال في الذاكرة وبسببه أصبح لي امتداد في الرياضة من خلال تواجدي كناقد فني في البرامج الرياضية أو المناسبات الرياضية ولن أستطيع رد الجميل له.

- كلمة تقولها لجمهور الهلال قبل النهائي الآسيوي.

جمهور الهلال لا يحتاج توصية وهو شريك في الإنجازات والبطولات التي حققها الزعيم، والأفراح عنده مستمرة لما يملكه الزعيم من الرصيد الأعلى من الإنجازات محلياً وعربياً وقارياً، وأقول لجماهير الهلال إن دعمكم الفريق في نهائي القارة مطلب ويجب ألا تنجرفوا خلف الشائعات الحاقدة التي لا تخدم الفريق ونجومه.

في الختام شكراً لصحيفة "سبق" الإكترونية على اختيار سعود الحماد لهذا اللقاء الذي يسبق نهائي القارة.