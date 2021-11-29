"الزعاق": يوم الجمعة المقبل هو أول أيام موسم مربعانية الشتاء

أوضح أن دخولها غير مرتبط بالبرد القارس فأول أيامها معتدل الأجواء

كشف المتخصص في الطقس والمناخ، الفلكي الدكتور خالد الزعاق، أن يوم الجمعة المقبل هو أول أيام موسم المربعانية.

وقال في تغريدات، نشرها عبر حسابه بتويتر: "بقي على مربعانية الشتاء خمسة أيام. وأمارة ذلك وصول الشمس إلى أبكر وقت لغيابها. وأقصى وقت لغروبها يتزامن مع مربعانية القيظ تقريبًا".

وأضاف: يوم الجمعة المقبل 28 ربيع الآخر، الموافق 3 ديسمبر، أول أيام المربعانية.

وأردف: لا يعني دخول المربعانية دخول البرد القارس؛ فأول أيامها معتدل الأجواء، ولا تشعر فيها بالبرودة.

وأوضح "الزعاق": خلال هذه الأيام ستعيش الدول العربية الأبكر وقتًا لغروب الشمس في السنة، وإذا وصلت الشمس إلى أبكر وقت لغروبها كحال أيامنا هذه فإن قرص الشمس يغرب باتجاه القبلة تقريبًا لمدينة الرياض.

