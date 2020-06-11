"تخصصي خالد" ينظم مؤتمر أمراض العيون الوراثية بمشاركة 500 باحث

ناقش أحدث ما توصل إليه العلم الحديث في مجال الاعتلالات الأكثر شيوعًا بالعالم

نظم قسم الأبحاث بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون مؤتمر أمراض العيون الوراثية بمشاركة عددٍ من الخبراء والباحثين العالميين والمحليين المتخصصين في المجال، وناقش المؤتمر الذي نفذ عن طريق تطبيق زوم أحدث ما توصل إليه العلم الحديث في مجال أمراض العيون الوراثية والاعتلالات الوراثية الأكثر شيوعًا في العالم.

كما هدف المؤتمر لتسليط الضوء على الأمراض الوراثية المنتشرة في المملكة كالعشى الليلي، واعتلالات القرنية الوراثية، وانزلاقات العدسة الوراثية وأبرز التقنيات العلاجية الحديثة لمعالجتها، كما ناقش المؤتمر التطور في علم الجينات والتحاليل الوراثية وأحدث الوسائل والتقنيات العلمية لتشخيص الاعتلالات الوراثية.

وشارك في المؤتمر 10 أطباء محليين وباحثين عالميين في مجال الطب الوراثي وأمراض العيون الوراثية من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وسنغافورة، إضافة إلى أكثر من 500 من الباحثين والمهتمين بأمراض العيون الوراثية.

ويعد المؤتمر المعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية فرصة للتعاون والنقاش العلمي بين أطباء العيون وعلماء الوراثة ويمثل تنظيمه أحد الإستراتيجيات التي يتبناها مركز الأبحاث في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لنقل التجارب والخبرات الدولية للمملكة وبناء الشراكات الإستراتيجية مع مراكز الأبحاث والمراكز الطبية المتخصصة في مجالات طب العيون المختلفة بشكل عام وأبحاث العلاجات الجينية بشكل خاص.

يُذكر أن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يعد أول مركز طبي خارج أمريكا الشمالية وأوروبا يقوم بإجراء عملية لشبكية العين باستخدام العلاج بالجينات ويأتي تنظيمه لهذا المؤتمر المتخصص في هذا المجال باعتباره المرجع الرئيس لمعظم المصابين باعتلالات العيون الوراثية في المملكة وأحد المرجعيات البحثية في هذا المجال.

ويعد مركز الأبحاث بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون (KKESH) أحد المراكز البحثية العالمية المتميزة، حيث تم تأسيسه في عام 1983 ويجري القسم أبحاثًا داخلية ويساعد الباحثين في إجراء الأبحاث السريرية والانتقالية وأبحاث الأمراض الوبائية وأبحاث العلوم الأساسية وتُشرف لجنة أخلاقيات البحوث الإنسانية / مجلس المراجعة المؤسسية (HEC / IRB) على هذه الأبحاث، وسُجلت هذه اللجنة في اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية (NCBE) في 20 مارس 2005.

وأسهم مركز الأبحاث القسم في نشر 1880 بحثًا في المجلات العلمية الرئيسة المحكمة والمعترف بها دوليًا. وأثرت العديد من هذه المنشورات في ممارسة طب العيون في جميع أنحاء العالم.

وأسهم أعضاء مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في المشاركة في أكثر من 1813 عرضًا تقديميًا شفويًا وكتابيًا في المؤتمرات الدولية والوطنية.

أجرى مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أول دراسة لأمراض العيون الوبائية، حول الأسباب المؤدية إلى فقدان البصر, والتي نشرت في عام 1986. ثم تلته عدة استبيانات كان آخرها ما تم نشره في عام 2019.

كما قام بإجراء أول تجربة في استخدام العلاج بالجينات في العين في المملكة العربية السعودية، وأول برنامج زراعة شبكية تعويضية وأول من أنشأ برنامج الطب الاتصالي لرعاية مرضى العيون (اعتلال الشبكية الخداجي عام 2019) وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.





وتشمل مبادرات الأبحاث الحديثة استخدام علاج الخلايا الجذعية السطحية في العين, وبرنامج للوقاية من أمراض العيون الوراثية.