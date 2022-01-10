محافظ "هيئة عقارات الدولة" يكلف "حوباني" مديراً لفرع جازان

صدر قرار محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة بتكليف يحيى بن صالح حوباني، مديراً لفرع الهيئة العامة لعقارات الدولة بمنطقة جازان.

وعبر "الحوباني" عن سعادته بهذه الثقة الغالية، راجياً من الله العلي القدير أن تكون خير دافع لبذل مزيد من الجهد والعطاء؛ لما فيه خدمة الدين والمليك.