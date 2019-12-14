كاريلو نجم مباراة الهلال والترجي

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" البيروفي أندريه كاريلو لاعب خط وسط فريق الهلال، أفضل لاعب في مباراة الهلال والترجي التونسي.

وكسب الهلال نظيره الترجي بهدف نظيف حمل توقيع بافيتمبي قوميز ليتأهل الفريق الأزرق إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، حيث سيواجه نظيره فلامينغو البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل.