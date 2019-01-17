شاهد.. حرائق ضخمة تلتهم جامعة ليون الفرنسية

مصادر أرجعتها إلى انفجار أسطوانات غاز

شبّت نيران هائلة، اليوم الخميس، في مباني تابعة لجامعة ليون الفرنسية.

وتداولت شبكات التواصل الاجتماعي عدداً من مقاطع الفيديو لانفجارات مدوية وحرائق ضخمة داخل محيط الجامعة.

ووفقاً لما أورده "روسيا اليوم"، أرجعت مصادر محلية الحريق إلى انفجار ثلاث أسطوانات غاز على سطح مبنى المكتبة في الحرم الجامعي أثناء أعمال بناء.

من جهتها، أوضحت السلطات أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة جراء الحادث.

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17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440 05:50 PM

مصادر أرجعتها إلى انفجار أسطوانات غاز

شاهد.. حرائق ضخمة تلتهم جامعة ليون الفرنسية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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شبّت نيران هائلة، اليوم الخميس، في مباني تابعة لجامعة ليون الفرنسية.

وتداولت شبكات التواصل الاجتماعي عدداً من مقاطع الفيديو لانفجارات مدوية وحرائق ضخمة داخل محيط الجامعة.

ووفقاً لما أورده "روسيا اليوم"، أرجعت مصادر محلية الحريق إلى انفجار ثلاث أسطوانات غاز على سطح مبنى المكتبة في الحرم الجامعي أثناء أعمال بناء.

من جهتها، أوضحت السلطات أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة جراء الحادث.

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