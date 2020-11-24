1310 إصابات بـ"كورونا" آخر 24 ساعة في الإمارات

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، 1310 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة؛ وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 161.365 حالة.
وأعلنت الوزارة عن وفاة 5 مصابين؛ وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 559 حالة.
وأشارت إلى شفاء 683 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 150.261 حالة.الإمارات فيروس كورونا الجديد
مجموع الحالات المسجلة 161.365 حالة بينها 559 وفاة
سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، 1310 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة؛ وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 161.365 حالة.
وأعلنت الوزارة عن وفاة 5 مصابين؛ وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 559 حالة.
وأشارت إلى شفاء 683 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 150.261 حالة.