1310 إصابات بـ"كورونا" آخر 24 ساعة في الإمارات

مجموع الحالات المسجلة 161.365 حالة بينها 559 وفاة

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، 1310 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة؛ وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 161.365 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة 5 مصابين؛ وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 559 حالة.

وأشارت إلى شفاء 683 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 150.261 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

0

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442 02:08 PM

مجموع الحالات المسجلة 161.365 حالة بينها 559 وفاة

1310 إصابات بـ"كورونا" آخر 24 ساعة في الإمارات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 112

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، 1310 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة؛ وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 161.365 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة 5 مصابين؛ وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 559 حالة.

وأشارت إلى شفاء 683 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 150.261 حالة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الإمارات فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020