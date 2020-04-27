"الصحة" في المؤتمر الصحفي: الفيروس لا يزال موجوداً والجائحة قائمة والمسؤولية كبيرة

طالبت بالاستمرار في تطبيق الأساليب الوقائية والاحترازية

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن الفيروس لا يزال موجوداً، وأن الجائحة لا تزال قائمة، وهنا الدور يتركز علينا كمسؤولين ومواطنين، من حيث اتخاذ التدابير الصحية والوقائية لتجاوز هذه الجائحة بإذن الله.

وأردف: يجب أن نواصل تطبيق السلوكيات الاحترازية؛ من التباعد الاجتماعي والبقاء في البيت وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وترك مسافة بين الأشخاص، وتجنّب الاجتماعات.