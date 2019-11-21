أمير تبوك يطّلع على برامج وأنشطة جمعية "فهد بن سلطان" الاجتماعية

أشاد باهتمام القيادة بالقطاع الخيري في المملكة

استقبل أمير منطقة تبوك، رئيس مجلس إدارة جمعية الأمير فهد بن سلطان الاجتماعية، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، الخميس؛ الأمين العام للجمعية الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان، الذي قدّم لأمير المنطقة تقريرًا مفصلًا عن إنجازات وبرامج الجمعية، وما نفذته خلال الفترة الماضية.



واطلع الأمير فهد بن سلطان على الخطط المستقبلية واستراتيجية العمل بالجمعية خلال الفترة المقبلة، التي تستهدف خدمة جميع شرائح المجتمع، مثنيًا على دور الجمعية والقائمين عليها.



وأشاد بما يحظى به القطاع الخيري بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.



من جهته أعرب أمين عام الجمعية عن شكره وتقديره لأمير المنطقة، على دعمه ومتابعته لأنشطة وبرامج الجمعية.