"سلسال التضخم" يُهدي تركيا ارتفاعًا جديدًا في العام الجديد!

ارتفع معدل تضخّم أسعار المستهلكين في تركيا للشهر الثاني على التوالي إلى 11.84% على أساس سنوي في آخر شهور 2019.
ووفق بيانات رسمية، أمس الأول الجمعة، ارتفع التضخم 0.74% مقارنة مع نوفمبر الماضي، بحسب هيئة الإحصاء التركية.
وقالت صحيفة "زمان" التركية: إن معدل التضخم قفز في نوفمبر الماضي إلى 10.56% بعدما سجّل انخفاضًا كبيرًا في أكتوبر الماضي عندما أصبح 9.26%، بعدما كان في شهر أغسطس الماضي 15.01%، وفي يوليو 16.65%.
وبدأ معدل التضخم السنوي في الارتفاع بعد أغسطس 2018 بسبب تراجع قيمة الليرة، على إثر التوترات السياسية مع واشنطن، وفي الشهر الحادي عشر من عام 2018، بلغ معدل التضخم 21.6%.تركيا هيئة الإحصاء التركية
معدل بدأ قبل عام ونصف بتراجع الليرة وتوتر سياسي مع أمريكا
ارتفع معدل تضخّم أسعار المستهلكين في تركيا للشهر الثاني على التوالي إلى 11.84% على أساس سنوي في آخر شهور 2019.
ووفق بيانات رسمية، أمس الأول الجمعة، ارتفع التضخم 0.74% مقارنة مع نوفمبر الماضي، بحسب هيئة الإحصاء التركية.
وقالت صحيفة "زمان" التركية: إن معدل التضخم قفز في نوفمبر الماضي إلى 10.56% بعدما سجّل انخفاضًا كبيرًا في أكتوبر الماضي عندما أصبح 9.26%، بعدما كان في شهر أغسطس الماضي 15.01%، وفي يوليو 16.65%.
وبدأ معدل التضخم السنوي في الارتفاع بعد أغسطس 2018 بسبب تراجع قيمة الليرة، على إثر التوترات السياسية مع واشنطن، وفي الشهر الحادي عشر من عام 2018، بلغ معدل التضخم 21.6%.