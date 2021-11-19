"التحالف" يُنفِّذ 28 عملية استهداف ويقتل أكثر من 100 عنصر حوثي بمأرب والبيضاء

أعلن تنفيذ 7 عمليات بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية اليوم الجمعة أنه نفَّذ 28 عملية استهداف للميليشيا الحوثية في مأرب والبيضاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتفصيلاً، أوضح التحالف أن العمليات أسفرت عن مقتل أكثر من 100 عنصر إرهابي، وتدمير 19 آلية عسكرية ومنظومة دفاع جوي.

وأعلن التحالف أيضًا أنه نفَّذ 7 عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.