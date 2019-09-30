عماد هاشم أمينًا عامًا لمجلس إدارة غرفة جدة

عُين عماد بن محمد هاشم، أمينًا عامًا لمجلس إدارة غرفة جدة، في إطار تمكين الغرفة من الاضطلاع بمسؤولياتها المتنامية نحو مجتمع الأعمال.

كما يأتي ذلك التعيين، للمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، بمنطقة مكة المكرمة، ومحافظة جدة، على وجه الخصوص، بما يواكب النقلة النوعية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات انسجامًا مع رؤية 2030.

وبذلك يكون المهندس عماد، الأمين العام السابع عشر، لغرفة جدة، منذ تأسيسها عام 1365هـ، منجزة بذلك 75 عامًا من العطاء كأول غرفة سعودية وأعرق الغرف الخليجية، في خدمة مجتمع الأعمال وترسيخ مفاهيم أصيلة للعمل التجاري المتطور.

من جهته، أعرب الأمين العام الجديد، عن شكره لمجلس إدارة غرفة جدة على الثقة الممنوحة له، مؤكدًا على تقديم كل ما بوسعه لخدمة هذا الصرح الاقتصادي العريق، وداعيًا المولى -عز وجل - أن يوفقه وزملاءه للعمل على كل ما من شأنه الإسهام في تحقيق أهداف الغرفة وتوجهاتها الاستراتيجية، وخدمة منتسبيها على جميع الأصعدة.

ويعد المهندس عماد بن محمد هاشم، أحد القيادات التنفيذية السعودية المتميزة ويملك خبرة مهنية واسعة تتجاوز الـ ٢٣ عامًا، من العمل في قطاعات متنوعة، تشمل تطوير وإدارة المدن والمناطق الاقتصادية، والتطوير العقاري، وتجارة التجزئة الفاخرة، وتطوير وتسويق العلامات التجارية العالمية، إضافة إلى قطاعي الصناعة، والاستشارات الإدارية.

وشغل المهندس عماد، مؤخرًا منصب نائب الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية، كما تقلد العديد من الوظائف التنفيذية في عدد من المنشآت والشركات الرائدة، إضافة إلى عضوية عدد من مجالس الإدارات.

ويحمل المهندس عماد، درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك عبدالعزيز، بالإضافة إلى شهادة برنامج الإدارة التنفيذية العالمية من كلية INSEAD لإدارة الأعمال في فاونتين بلو بفرنسا.