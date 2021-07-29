محافظ الليث يدشن حملة لقاح فيروس كورونا بالمحافظة

تُقام في إطار الشراكة والتعاون بين إدارة التعليم والصحة

دشن محافظ الليث بالنيابة عمران بن حسن الزهراني، ومدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، اليوم، حملة لقاح فيروس كورونا ( كوفيد ١٩) لمنسوبي إدارة التعليم بمحافظة الليث (طلابًا وطالبات، ومعلمين ومعلمات، وإداريين وإداريات)، والتي تُقام في إطار الشراكة والتعاون بين إدارة التعليم والمركز الصحي بالليث.



جاء ذلك بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية الدكتور علي بن محمد السوادي، ومساعد مدير مستشفى الليث علي الزبيدي، ومدير مركز صحي الليث أحمد البركاتي، وعددٍ من القيادات التعليمية بإدارة التعليم.



وأكد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي بدوره؛ أن هذه الحملة تأتي وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان؛ واستعدادًا للعودة الآمنة للمدارس، وبداية العام الدراسي الجديد.



ودعا "الحازمي" كل الكوادر التعليمية والإدارية والإشرافية والطلبة في الفئات العمرية المحددة كافة؛ بالمبادرة إلى الحصول على لقاح فيروس كورونا؛ حرصًا على صحتهم، وسلامة أسرهم ومجتمعهم، والمساهمة في العودة للحياة الطبيعية، ولضمان انتظام العملية التعليمية.



وأشاد بتفاعل واهتمام أولياء الأمور والأسر؛ ومبادرتهم بحصول أبنائهم على اللقاح للفئة المستهدفة عمريًا، وذلك ضمن الشراكة الفاعلة للأسرة مع إدارة التعليم، والتكامل مع جهود الدولة الرامية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.



كما قدم شكره لمنسوبي المركز الصحي بالليث على جهودهم الكبيرة في تسخير كل التجهيزات والإمكانات لتقديم اللقاح لمنسوبي الإدارة والطلاب والطالبات، وسط تنظيم رائع ومتميز ومشاركة فاعلة ومتميزة للمتطوعين والمتطوعات من أبناء وبنات المحافظة.



وأعرب "الحازمي" عن شكره لكل القائمين على الحملة، مطالبًا جميع الجهات بالتعاون معهم لإنجاح الحملة، في ضوء الخطط والبرامج المعتمدة لتنفيذها.



من جانب آخر، قال المساعد للشؤون المدرسية الدكتور علي بن محمد السوادي، إن هذه الحملة تأتي ضمن جهود الإدارة لحث منسوبيها على أخذ لقاح فيروس كورونا، مبينًا أن إدارة التعليم عملت منذ وقت مبكر إلى تكثيف التوعية بأهمية أخذ اللقاح، حيث نفذت الإدارة حملتها الصحية التوعوية (حصن) لرفع الوعي الصحي لأفراد المجتمع، وحصر كل الذين تلقوا اللقاح، وتقديم الدعم اللازم لمن لم يتلقى اللقاح، وتعزيز الجهود الصحية المتعلقة بتعريف جميع الفئات المستهدفة بأهمية المبادرة إلى أخذ لقاح فيروس كورونا لما له من دور مهم في توفير بيئة عمل مناسبة وصحية وآمنة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.



وقال "السوادي": حرصت إدارة التعليم على إعداد وتنفيذ حزمة من الخطط والبرامج الصحية والإعلامية والتقنية للمساهمة في التعريف بأهمية اللقاح ودوره الفاعل بإذن الله في الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.