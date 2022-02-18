البارالمبية السعودية تشارك في ألعاب غرب آسيا - البحرين 2022

تغادر اليوم الجمعة البعثة البارالمبية السعودية إلى العاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثالثة التي تنطلق منافساتها يوم غدٍ السبت، وتستمر حتى الـ26 من فبراير الحالي في مملكة البحرين.

ويمثل الفريق السعودي 53 لاعبًا ولاعبة يشاركون في ستة ألعاب من أصل 7 ألعاب؛ وهي: كرة السلة، البوتشيا، كرة الطاولة، رفع الأثقال، ألعاب القوى، وكرة الهدف.

وحددت اللجنة المنظمة للدورة 4 منشآت رياضية لاستضافة المنافسات؛ وهي: ملاعب مدينة عيسى، وصالة خليفة، وصالة عيسى بن راشد، وصالة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة.

وتشارك في الدورة 12 دولة من دول غرب آسيا، تأتي السعودية في مقدمتها، إلى جانب الكويت والإمارات والأردن والعراق وسوريا ولبنان وعمان وقطر وفلسطين واليمن، والبلد المستضيف مملكة البحرين.

يذكر أن السعودية جاءت بالمركز الثالث في دورة غرب آسيا الأولى التي أقيمت بالإمارات عام 2017 بتحقيقها لـ27 ميدالية "14 ذهبية و5 فضيات و8 برونزيات"، في حين جاءت رابعًا في الدورة الثانية التي أقيمت بالأردن 2019م بـ22 ميدالية "12 ذهبية، 7 فضيات، 3 برونزيات".