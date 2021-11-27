رئيس اتحاد القدم يشارك في اجتماع الجمعية العمومية الـ31 للآسيوي

شارك ياسر المسحل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، في اجتماع الجمعية العمومية الحادية والثلاثين الذي عُقد اليوم السبت عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو.

وشهدت الجمعية العمومية إشادة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد تنظيم المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا 2021، التي احتضنها ملعب الملك فهد الدولي بالرياض الثلاثاء الماضي.

ووجَّه الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة التهنئة لنادي الهلال بمناسبة تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه.

من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بتنظيم نهائي دوري أبطال آسيا من جانب الاتحاد السعودي، مثنيًا على المستوى المميز الذي وصلت إليه المملكة في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى.

وأثنى رئيس الاتحاد الآسيوي على الدور المحوري للاتحادات الوطنية الأعضاء والاتحادات الإقليمية في ضمان مواصلة نهوض الاتحاد القاري بوضع أقوى من آثار جائحة فيروس كورونا.