"الزهراني" يتفقد مستشفى ظلم ويطلع على تجهيزات المركز الإسعافي الجديد

حث العاملين على الاهتمام بالمريض وتقديم أفضل خدمة للمراجعين والمنومين

زار مدير الشؤون الصحية المناوب بمحافظة الطائف سعيد بن عبدالله الزهراني، صباح اليوم؛ مستشفى ظلم العام.

وتفقّد مدير الشؤون الصحية المناوب مرافق المستشفى؛ حيث اطلع على سير العمل والتجهيزات الطبية والْتقى القوى العاملة.

واستمع "الزهراني" إلى شرح مفصل عن سير العمل في الأقسام المختلفة وعمليات التطوير التي يشهدها المستشفى.

واطلع "الزهراني" على تجهيزات المستشفى لمقر مركز النقل الإسعافي الجديد بالمستشفى، فيما رصد احتياجات المستشفى.

وفي نهاية الجولة، أعرب "الزهراني" عن شكره لمنسوبي المستشفى، وحث جميع العاملين في المستشفى على الاهتمام بالمريض وتقديم أفضل الخدمات الطبية اللازمة للمراجعين والمنومينحث العاملين على الاهتمام بالمريض وتقديم أفضل خدمة للمراجعين والمنومين