ليبيا تسجّل 13 وفاة و970 إصابة بكورونا وتماثل للشفاء 732 حالة

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجّلت ليبيا 970 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تماثل للشفاء 732 مصاباً، وتوفي 13 آخرون.

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أن حالات الإصابة بالفيروس وصلت إلى 70 ألفاً وعشر حالات، منها 27 ألفاً و541 حالة نشطة، وتعافي 41 ألفاً و512 مصاباً، في حين توفي 957 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد.