"هدف" يعتمد دعم 106 شهادات مهنية احترافية في قطاعات الأعمال المتعددة

في إطار الجهود الرامية لرفع كفاءة القوى الوطنية وزيادة تنافسيتها في السوق

ارتفع عدد الشهادات المهنية الاحترافية التي اعتمدها صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، حتى نهاية يونيو 2021، إلى 106 شهادات مهنية احترافية؛ وذلك في تخصصات متنوعة بقطاعات الأعمال المتعددة في سوق العمل.

ويهدف برنامج الشهادات المهنية الاحترافية في "هدف"، إلى رفع كفاءة القوى الوطنية وزيادة تنافسيتها في سوق العمل، ويتكامل البرنامج مع برامج الصندوق الأخرى في رفع كفاءة القوى الوطنية، ونشر مفهوم التدريب الاحترافي، وزيادة التنافسية بين القوى العاملة في المجالات التخصصية والتحفيز للتطوير المهني، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية سوق العمل، للوصول إلى المعايير الدولية، وتوفير فرص وظيفية من خلال التطوير والإحلال.

وتأتي الشهادات المهنية استجابة لمتطلبات سوق العمل، وتزويد القوى الوطنية بمهارات معرفية ومهنية جديدة.

ويشترط "هدف" للاستفادة من دعم البرنامج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الحصول عليها من قِبَل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفًا؛ علمًا بأن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافيتين فقط لكل متقدم.

وتقوم آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة الاحترافية؛ وفقًا للتكاليف المحددة على موقع " طاقات" taqat.sa؛ حيث يترتب على المتقدم رفع مطالبه من خلال الموقع، مرفقًا معها صورة الشهادة الاحترافية الحاصل عليها المستفيد، ومن ثم يتم التحقق من صحة الشهادة، وتحويل تكاليف الحصول عليها مباشرة إلى حساب المتقدم من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل.

وتُعرف الشهادات المهنية الاحترافية بأنها سلسلة مترابطة من الدورات التخصصية صممها المتمرسون والخبراء في مجالات العمل، والجامعات والجمعيات المهنية الدولية والمحلية البارزة لإكساب وتعزيز المهارات المهنية الأساسية في مجالات التخصص المستهدفة الحالية والمستقبلية، بما ينعكس على الأداء الوظيفي والمهني بشكل إيجابي.

ويستهدف البرنامج المواطنين الراغبين في تطوير مستواهم المهني بحصولهم على الشهادة المهنية الاحترافية حسب الإجراءات والاشتراطات المعتمدة للبرنامج.