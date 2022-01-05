"التحالف" يدمر منصة إطلاق صواريخ باليستية للحوثيين في مأرب

استخدمتها المليشيا في قصف الأحياء السكنية

واصلت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الأربعاء، التقدم جنوبي محافظة مأرب، لليوم الثاني على التوالي، وسط انهيارات كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الإيرانية.

وأوضح "سبتمبر نت" أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت بعدة غارات جوية تعزيزات وآليات حوثية في مناطق مختلفة من الجبهات الجنوبية والغربية لمحافظة مأرب، أدّت إلى تدمير آليات ومعدات عسكرية، منها منصة إطلاق صواريخ باليستية كانت تستخدمها مليشيا الحوثي الإيرانية لقصف الأحياء السكنية.

وبيّن أن مدفعية الجيش الوطني دكت مواقع وتحصينات مليشيا الحوثي الإيرانية على امتداد مسرح العمليات القتالية جنوب مأرب وكبّدتها خسائر في العتاد والأرواح.