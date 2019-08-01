بعد رفض ترامب وبولتون التعليق.. مسؤول أمريكي يؤكد مقتل حمزة بن لادن

أعلن أن للولايات المتحدة الأمريكية دورًا في وفاته لكنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى

أكد مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة تعتقد أن حمزة بن لادن قد مات، مضيفًا أن للولايات المتحدة الأمريكية دورًا في وفاته؛ لكنه لم يقدم أي تفاصيل.

ووفق ما نقلته شبكة "CNN" الإخبارية، قال المسؤول: إن الحكومة الأمريكية كانت تعمل منذ بعض الوقت لتأكيد وفاة حمزة بن لادن، وقد تَلَقّت مؤخرًا أدلة تؤكد وفاته.

واتهمت الحكومة الأمريكية -في وقت سابق من هذا العام- حمزة بالسعي لتشجيع الهجمات على الولايات المتحدة.

ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التعليق على أنباء وفاة حمزة بن لادن، الأربعاء، بعد أسئلة الصحفيين؛ وهو ما فعله أيضًا مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون بولتون.

وأصدر حمزة، البالغ من العمر 30 عامًا، رسائل صوتية ومرئية على الإنترنت؛ داعيًا أتباعه إلى شن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها، وهدد بشنّ هجمات ضد الولايات المتحدة؛ انتقامًا لمقتل والده على أيدي الجيش الأمريكي في مايو 2011.

وفي وقت سابق من هذا العام، وصفت وزارة الخارجية الأمريكية حمزة بن لادن بأنه زعيم "ناشئ" في تنظيم القاعدة الإرهابي، وأعلنت تقديم مكافأة قدرها مليون دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى القبض عليه.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: إن الأشياء التي تم الاستيلاء عليها من مخبأ أسامة بن لادن في باكستان -حيث قتلته قوات من البحرية الأمريكية في 2011- تشير إلى أنه كان يجهز ابنه "حمزة" ليحل محله كزعيم لتنظيم القاعدة.