أمين تبوك: زيارة الملك سلمان للمنطقة تجسد حرصه وحبه لشعبه

أشار إلى أن هذه الزيارة تُظهر قوة التلاحم بين القيادة والشعب

قدم أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق أصالة عن نفسه ونيابة عن منسوبي الأمانة وبلدياتها التابعة، أسمى آيات الترحيب بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لمنطقة تبوك.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن المشروعات البلدية التي يضع حجر الأساس لها خادم الحرمين الشريفين- أيده الله- تعد باكورة مشروعات رؤية المملكة 2030 الذي يشرف على تنفيذها عراب الرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما أن هذه الزيارة تظهر قوة التلاحم بين القيادة والشعب الذي تغمره الفرحة والبهجة بقدوم خادم الحرمين الشريفين إلى منطقة تبوك وهي رسالة قوية لكل أعداء الوطن الذين مافتئوا يراهنون على زعزعة هذا الكيان العظيم.

وأبان المهندس الشفق أن زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز- رعاه الله - لمنطقة تبوك, تجسد حرصه وحبه لهذا الجزء الغالي من بلادنا الطيبة.

وقال: شعوره بهذه الزيارة مثل شعور جميع الأهالي والمواطنين في منطقة تبوك شعور الفرح والسعادة بهذه الزيارة الميمونة التي تأتي امتدادًا لزيارات ملوك المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيزـ رحمه الله ـ، لمناطقهم، وزيارة خادم الحرمين الشريفين لمنطقة تبوك ستكون دافعًا قويًا لتسريع عملية التنمية بما يدشنه من مشروعات تنموية في المنطقة.