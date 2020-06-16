السودان يسجل 215 إصابة بكورونا وتسع حالات وفاة

إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بالبلاد وصل إلى 7435

سجل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتسع حالات وفاة.

وأفادت وزارة الصحة السودانية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 7435 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 468 حالة وفاة، مشيرةً إلى تماثل 2720 حالة للشفاء.

السودان فيروس كورونا الجديد

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16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441 12:15 PM

إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بالبلاد وصل إلى 7435

السودان يسجل 215 إصابة بكورونا وتسع حالات وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتسع حالات وفاة.

وأفادت وزارة الصحة السودانية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 7435 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 468 حالة وفاة، مشيرةً إلى تماثل 2720 حالة للشفاء.

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