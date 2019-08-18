بالأسماء.. "تعليم عفيف" يعتمد حركة النقل والتكليف لقادة ووكلاء المدارس

شملت الحركة 18 معلمًا من المنقولين والمكلفين الجدد ومن لم يجدد تكليفهم

اعتمد مدير تعليم محافظة عفيف سعيد بن مساعد الزهراني، حركة النقل والتكليف الأولى لقادة المدارس، والتجديد لبقية القادة والوكلاء في مدارسهم السابقة لمدة عام دراسي.

وفي التفاصيل، جاءت نتائج الحركة كالتالي: أولاً: القادة والوكلاء الذين لم يجدد تكليفهم للعام الدراسي 1441 هـ:

منصور مزيد الجعيد قائد ثانوية عفيف، عبدالله قعدان العتيبي قائد مدرسة تنيبيكة، فايز سلمان المرشدي قائد مدرسة أبي بن كعب، عبدالعزيز بركة السلمي وكيل ثانوية عفيف، مترك عبدالرحمن الرويس وكيل متوسطة عبدالرحمن الداخل

ثانيًا: القادة والوكلاء المنقولون:

منير عبدالله البقمي قائد لمدرسة تنيبيكة، ضيف الله حسن الصاعدي لمدرسة ثانوية عفيف، عبدالله ربيع المقاطي لمدرسة خالد بن الوليد، محمد حسين اللحياني لمدرسة الخضارة، فهد عبدالله الثبيتي لمدرسة عبدالله بن مسعود، بندر عبيد الصواط لمدرسة الملك فهد، منصور بهاج القثامي لمدرسة أبي بن كعب، فواز محمد الثبيتي لمدرسة البرزة، عبدالله عون الثبيتي لمدرسة المردمة، مسفر مقعد المرشدي وكيلاً لمدرسة عبدالرحمن الداخل.

ثالثًا: القادة المكلفون تكليفًا جديدًا:

عزام محمد الصواط لمدرسة عثمان بن عفان، نادر ماجد الحربي لمدرسة الكفية، ضيف الله مريزيق المحوري لمدرسة الجمانية.