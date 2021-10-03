بحضور ومتابعة المسحل .. الأخضر يرفع استعداده لمواجهتي اليابان والصين

وسط حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسرالمسحل، يواصل المنتخب السعودي اليوم الأحد تدريباته في المعسكر المقام حاليًا في محافظة جدة، استعدادًا لخوض مواجهتي اليابان والصين ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

واجتمع المسحل بلاعبي "الأخضر" قبل بداية الحصة التدريبية شدد على أهمية المباراة القادمة وقوتها كونها أمام منتخب منافس، ونوه في كلمته بأهمية التركيز ومضاعفة الجهد خلال الفترة الحالية من الإعداد، كما شدد على ثقته بهم ومتمنيًا لهم التوفيق في تحقيق الهدف.



ميدانيًا، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على "الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية"، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء قبل أن يجري مجموعة من التمارين الاسترجاعية المتنوعة.

ويواصل المنتخب السعودي تدريباته يوم غدٍ الأثنين عند الساعة السابعة والنصف مساءً على "الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية"، في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.



