أبها يزيد من جراح العين .. وبهدف "كارلوس" يقفز للمركز الثامن

في افتتاح الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

زاد أبها من جراح نظيره العين، حينما أسقطه بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، في افتتاح الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

الشوط الأول انتهى بتقدم أبها بهدف أحرزه هداف الفريق كارلوس ستراند بيرج عند الدقيقة 17 بعد خطأ بحت من دفاع العين في تشتيت الكرة من الصندوق العيناوي.

كما تألق حارس العين زمين بخاري عند الدقيقة 36 حينما تصدى ببراعة لرأسية لاعب أبها عبد الرحمن البركة.

مع مطلع الشوط تم استبدال حارس العين "بخاري" ليحل بدلاً عنه صالح الوحيمد .

عند الدقيقة 65 سدد لاعب العين "جيترسون" كرة قوية تصدى لها الدفاع الأبهاوي.

بتلك النتيجة قفز أبها للمركز الثامن بـ 34 نقطة، فيما بقي العين متذيلاً قائمة الترتيب برصيد 20 نقطة فقط ، وبات المهدد الأول للهبوط لدوري الأولى.