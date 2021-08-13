سفارة المملكة في جورجيا: تحديث الإجراءات الاحترازية بدءاً من الغد

سيتم تعليق المواصلات العامة ومنع إقامة المناسبات الاجتماعية 3 أسابيع

نوّهت السفارة السعودية لدى جورجيا بأن السلطات الجورجية ستبدأ من يوم غد السبت، تحديث الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا "كوفيد- 19" لمدة ثلاثة أسابيع.

وقالت السفارة: سيتم تعليق المواصلات العامة باستثناء التنقل بين المدن والنقل الخاص، إلى جانب استمرار تعليق عمل المطاعم من الساعة 11 مساءً حتى 5 صباحاً، إلى جانب منع إقامة المناسبات الاجتماعية والفعاليات.

وكانت جورجيا قد فرضت، في 10 أغسطس الجاري، ارتداء الكمامة في جميع الأماكن المفتوحة لخمسة أشخاص أو أكثر.