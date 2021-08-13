سفارة المملكة في جورجيا: تحديث الإجراءات الاحترازية بدءاً من الغد

نوّهت السفارة السعودية لدى جورجيا بأن السلطات الجورجية ستبدأ من يوم غد السبت، تحديث الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا "كوفيد- 19" لمدة ثلاثة أسابيع.
وقالت السفارة: سيتم تعليق المواصلات العامة باستثناء التنقل بين المدن والنقل الخاص، إلى جانب استمرار تعليق عمل المطاعم من الساعة 11 مساءً حتى 5 صباحاً، إلى جانب منع إقامة المناسبات الاجتماعية والفعاليات.
وكانت جورجيا قد فرضت، في 10 أغسطس الجاري، ارتداء الكمامة في جميع الأماكن المفتوحة لخمسة أشخاص أو أكثر.
سيتم تعليق المواصلات العامة ومنع إقامة المناسبات الاجتماعية 3 أسابيع
نوّهت السفارة السعودية لدى جورجيا بأن السلطات الجورجية ستبدأ من يوم غد السبت، تحديث الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا "كوفيد- 19" لمدة ثلاثة أسابيع.
وقالت السفارة: سيتم تعليق المواصلات العامة باستثناء التنقل بين المدن والنقل الخاص، إلى جانب استمرار تعليق عمل المطاعم من الساعة 11 مساءً حتى 5 صباحاً، إلى جانب منع إقامة المناسبات الاجتماعية والفعاليات.
وكانت جورجيا قد فرضت، في 10 أغسطس الجاري، ارتداء الكمامة في جميع الأماكن المفتوحة لخمسة أشخاص أو أكثر.