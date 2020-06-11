الجزائر تسجل 105 إصابات جديدة بكورونا و9 حالات وفاة

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر، جمال فورار اليوم، تسجيل 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 10589 حالة.

وكشف فورار في المؤتمر الصحفي اليومي عن تسجيل 9 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 741 وفاة، مشيراً إلى تعافي 180 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 7254 حالة.