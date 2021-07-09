تعذر رؤية هلال ذي الحجة في "مرصد تمير"

فيما ينتظر القرار الرسمي من المحكمة العليا

تعذرت رؤية هلال شهر ذي الحجة في مرصد تمير لهذ العام 1442هـ، وذلك وفقًا للفلكي والمتابع لهذا الشأن د. خالد الزعاق.


في حين ينتظر أن تعلن المحكمة العليا خلال الساعات القادمة القرار الرسمي، وفي حال تَعذّر الرؤية سيكون يوم غد السبت المتمم للثلاثين من ذي القعدة، وبعد غد الأحد أول أيام عشر ذي الحجة للعام الجاري 1442هـ.

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09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442 07:35 PM

فيما ينتظر القرار الرسمي من المحكمة العليا

تعذر رؤية هلال ذي الحجة في "مرصد تمير"

فهد الغبيوي

الرياض

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تعذرت رؤية هلال شهر ذي الحجة في مرصد تمير لهذ العام 1442هـ، وذلك وفقًا للفلكي والمتابع لهذا الشأن د. خالد الزعاق.


في حين ينتظر أن تعلن المحكمة العليا خلال الساعات القادمة القرار الرسمي، وفي حال تَعذّر الرؤية سيكون يوم غد السبت المتمم للثلاثين من ذي القعدة، وبعد غد الأحد أول أيام عشر ذي الحجة للعام الجاري 1442هـ.

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