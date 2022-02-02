"الأرصاد": يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على شرق ووسط وجنوب المملكة

عوالق ترابية وأتربة مثارة وتكوُّن الضباب على هذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على شرق ووسط وجنوب المملكة؛ يُصاحب ذلك نشاطٌ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، كما تتأثر الأجزاء الداخلية من جنوب غرب وغرب المملكة بالعوالق الترابية والأتربة المثارة، وكذلك منطقتَي الجوف وحائل، في حين تتهيّأ الفرصة لتكوُّن الضباب على: جازان، عسير، الباحة، وأجزاءٍ من شرق المملكة ووسطها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين؛ قد يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.