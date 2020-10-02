





3

ماكرون زعم أن "دين الإسلام يمر بأزمة عميقة اليوم في كل أنحاء العالم"

ردود فعل غاضبة على تصريح الرئيس الفرنسي المسيء للدين الإسلامي

قوبل تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المسيء للإسلام، بردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الرئيس الفرنسي زعم في تصريحه المسيء، "أن الدين الإسلامي يمر اليوم بأزمة في كل أنحاء العالم"، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة.

واعتبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريح ماكرون، بأنه يكرس الكراهية ويؤجج مشاعر العداء للإسلام والمسلمين.